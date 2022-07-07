Салехард, 7 июля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Ямальские одаренные школьники, которые завершают летнюю смену в образовательном центре «Сириус», рассказали о своих проектах губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову. Юные ученые поделились своими мыслями и идеями, связанными с экологией в Арктике, а также представили свои разработки, которые планируют использовать в регионе. Об этом сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

pixel2013 Дрон

«Здесь мы занимаемся разработкой самолета из углепластика, который исследует протечки в нефтепроводе на Ямале <…> Это не занятия в школе, за которые получаем оценки. Это что-то больше, между развлекательным и серьезным», — рассказала участница образовательного центра «Сириус».

В лаборатории при участии школьников разрабатывают бионический дрон, который будет использован в арктических водах. «Математически описал возможности движения нашего робота. Ребята сейчас доделывают корпус», — отметил юный ученый.

«Школьники попросили добавить новые профили, которые они смогут изучать в летних образовательных смен, например, направление генетики. Приятно удивлен такими увлечениями, обязательно организуем», — отметил Дмитрий Артюхов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Ямал прибыла первая группа студентов МГУ, которые пройдут научно-исследовательскую практику.

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