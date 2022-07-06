Москва, 6 июля, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Москве предварительно уведомила Индонезию о намерении президента России Владимира Путина принять участие в саммите G20. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба МИД России.

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«Предварительно уведомили Индонезию о намерении Владимира Путина принять участие в саммите G20», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее российский лидер получил официальное приглашение на мероприятие от президента Индонезии Джоко Видодо.

В МИД уточнили, что формат участия Владимира Путина в саммите «подлежит уточнению в зависимости от ситуации в мире и с учетом эпидемиологической обстановки в Юго-Восточной Азии».

Напомним, ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия остаётся участником G20, добавив, что вопрос участия президента в саммите в Индонезии анализируется.