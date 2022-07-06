Москва, , 16:23 — REGNUM Госдума провела заключительное пленарное заседание в весеннюю сессию, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Мы завершаем с вами вторую сессию работы Государственной думы в рамках восьмого созыва. У нас осталось нерассмотренными 1203 законодательных инициативы», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, был принят 361 федеральный закон.

«Из этого количества 35,2% социально значимые законы. Для сравнения в прошлом созыве таких законов 21,5%. 63,4% принятых законов — законы прямого действия. Это очень важный показатель. Для сравнения это больше на 1,5%, чем в прошлом созыве. Вот количественные показатели нашей работы», — добавил Володин.

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