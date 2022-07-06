Санкт-Петербург, , 16:21 — REGNUM За первые пять месяцев 2022 года объемы производства продукции сельского хозяйства в Ленинградской области выросли на 3,4% по сравнению с таким же периодом 2021 года, сообщили 6 июля в правительстве региона со ссылкой на данные Петростата.

На полях Ленобласти Lenobl.ru

Так, производство мяса выросло на 5,5% (до 157,1 тыс. тонн), яиц ― на 1,3% (до 1,441 млрд шт.), молока на 2,5% (до 277,9 тыс. тонн). Надои молока на одну корову увеличились на 4%, до 3926 кг. Объем товаров, выпущенных предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности Ленобласти, вырос на 24,2%, до 92,2 млрд рублей.

Яровой сев в текущем году проведен на площади 55 тыс. га, что на 12,6% больше, чем год назад. В текущем году уже собрано 12,9 тыс. тонн овощей защищенного грунта (+ 6,1% к 2021 году).

«Сегодняшнюю экономическую ситуацию регион рассматривает, как дополнительный стимул для наращивания объемов производства и импортозамещения», ― отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области ― председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Согласно планам, в 2022 году АПК Ленинградской области должен увеличить производство зерна на 20 тыс. тонн (до 160 тыс. тонн), рапса — на 4 тыс. тонн (до 11,9 тыс. тонн), картофеля — на 42 тыс. тонн (до 207 тыс. тонн), молока — на 10 тыс. тонн (до 660 тыс. тонн), мяса скота и птицы — на 12,5 тыс. тонн (до 375 тыс. тонн), яиц - на 200 млн шт. (до 3,6 млрд шт.).

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