Волгоград, 6 июля, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Завершён капитальный ремонт поликлиники №1 в Тракторозаводском районе Волгограда, сообщает 6 июля пресс-служба администрации региона.

В поликлинике

Одно из старейших и крупнейших медицинских учреждений города масштабно обновили по губернаторской программе. Два корпуса поликлиники капитально не ремонтировались с момента постройки в 1939 и 1954 годах. Теперь приведены в порядок все помещения, заменены инженерные сети и коммуникации. В холле первого этажа пациентов встречает дежурный виртуальный администратор, созданный в виде голографической фигуры.

Модернизация медучреждения выполнялась поэтапно с 2019 года, включая оснащение современным дорогостоящим оборудованием. В поликлинике, к которой прикреплено 111 тысяч человек, полностью отказались от бумажных носителей.