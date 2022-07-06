Сербия, 6 июля, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Некоторые депутаты Европарламента попытались навязать всему парламенту решение о разрыве переговоров о вхождении Сербии в ЕС. Об этом заявил журналистам президент Сербии Александр Вучич 6 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Сербии Александр Вучич

Так Вучич прокомментировал резолюцию о Сербии, которую ранее принял Европейский парламент и в которой подчеркивается необходимость присоединения Белграда к антироссийским санкциям.

«Мы рады, что это решение не было принято, так как оно было бы весьма ошибочным. Спасибо большинству депутатов Европейского парламента, которые не проголосовали за это», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Президент Сербии добавил, что его страна не собирается просить Брюссель, чтобы ее приняли в ЕС.

«Если они считают, что мы должны умолять кого-то о чем-то, мы не будем этого делать. Вы делайте свою работу, мы будем делать свою. У нас есть свои интересы. Важно, чтобы Сербия была на пути евроинтеграции, но также важно, чтобы у нее была собственная свобода и право думать о собственных насущных интересах», — отметил Вучич.

Напомним, что ранее депутаты Европейского парламента приняли резолюцию по Сербии, в которой подчеркивается необходимость присоединения Белграда к антироссийским санкциям.