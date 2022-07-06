Москва, , 16:38 — REGNUM Известный певец Григорий Лепс раскрыл имя артиста, с которым хотел бы записать совместную композицию. Об этом сообщило издание «Московский комсомолец» 6 июля.

Григорий Лепс Василий Иванов © ИА REGNUM

По словам музыканта, он уже продолжительное время хочет спеть дуэтом с Аллой Пугачёвой: «Есть песня, на мой взгляд, очень хорошая. Я говорил с Аллой Борисовной на эту тему. Ждём результата. Было несколько артистов, с которыми мне всегда хотелось спеть. Мечты сбываются. Ждём решения мастера». Лепс также признался, что в начале карьеры мечтал записать песни с Александром Розенбаумом, Иосифом Кобзоном и Ириной Аллегровой.

Ранее Григорий Лепс шокировал поклонников ценами билетов на свой юбилейный концерт в Москве. Так, стоимость прохода на мероприятие достигает 750 тыс. рублей.

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