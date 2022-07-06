Боровичи, Новгородская область, , 16:26 — REGNUM В городе Боровичи Новгородской области открыли памятник офицеру и медсестре. Об этом 6 июля рассказал губернатор региона Андрей Никитин.

Памятник советскому офицеру и медсестре в Боровичах. Цитата из видео https://vk.com/nikitinandrey2017?w=wall434915124_46372 Страница губернатора Новгородской области Андрея Никитина в «ВКонтакте»

В основу монумента легла реальная история времён Великой Отечественной войны. Прототипом офицера стал Маршал Советского Союза Дмитрий Язов, а вот у медсестры образ собирательный, но часть взяли и от личности жены маршала Екатерины Журавлёвой.

В годы войны Язов был командиром взвода 177-й стрелковой дивизии, сформированной в Боровичах. Во время боев под Тосно Язов получил ранение и попал в госпиталь, где как раз и произошла его встреча с будущей супругой.

Стоит отметить, что открытие монумента связали с завершением работ по благоустройства городской набережной на реке Мста.