Тамбов, , 16:19 — REGNUM Тамбовская область окажет Новоайдарскому району ЛНР помощь в восстановлении инфраструктуры, транспорта и школы. Соответствующее соглашение было подписано 6 июля в Луганске, сообщила пресс-служба обладминистрации.

Тамбов Маргарита Чернышевич © ИА REGNUM

Специалисты из Тамбовской области уже второй месяц в Новоайдарском районе оценивают состояние объектов жизнеобеспечения. Инвентаризация показала, что в самом плохом состоянии находятся дороги и ЖКХ, — особенно сети водоснабжения.

Тамбовская область будет помогать подшефному району техникой, поможет отремонтировать школу, отправят детей на летний отдых и окажут поддержку местным аграриям.