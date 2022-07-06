Ярославль, 6 июля 2022, 16:16 — REGNUM ПАО «ТГК-2» не согласилось с информацией о резком росте долга перед «Ярославскими ЭнергоСистемами». Как ранее сообщало ИА REGNUM, о росте задолженности говорили на заседании комиссии муниципалитета Ярославля по собственности, где обсуждали итоги работы городских предприятий. В «ТГК-2» говорят, напротив, о росте платежей.
По данным «ТГК-2», сумма просроченной задолженности перед «Ярославскими ЭнергоСистемами» сейчас составляет 338 млн рублей.
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