Ярославль, 6 июля, 2022, 16:16 — ИА Регнум. ПАО «ТГК-2» не согласилось с информацией о резком росте долга перед «Ярославскими ЭнергоСистемами». Как ранее сообщало ИА REGNUM, о росте задолженности говорили на заседании комиссии муниципалитета Ярославля по собственности, где обсуждали итоги работы городских предприятий. В «ТГК-2» говорят, напротив, о росте платежей.

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«Платежи ПАО «ТГК-2» за услуги по передаче тепловой энергии в адрес АО «ЯЭС» за первое полугодие 2022г. увеличились на 32% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Кроме того, ПАО «ТГК-2» поступательно гасит имеющуюся задолженность, при этом в большинстве случаев оплачивает долги до принятия судебного акта по делу. По данным ПАО «ТГК-2», просроченная задолженность за услуги на сегодняшний день втрое меньше суммы, указанной АО «ЯЭС», — сообщили в ПАО «ТГК-2».

По данным «ТГК-2», сумма просроченной задолженности перед «Ярославскими ЭнергоСистемами» сейчас составляет 338 млн рублей.