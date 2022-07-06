Йошкар-Ола, , 16:14 — REGNUM Накануне завершился этап приема документов от кандидатов, выдвинутых для участия в выборах на пост главы Марий Эл. В Центризбирком республики документы поступили от пяти представителей партий и самовыдвиженцев, сообщает избирком в своем telegram-канале.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, в порядке самовыдвижения в выборах планируют принять участие врио главы Марий Эл Юрий Зайцев и врач-терапевт Помарской амбулатории Василий Арисов.

От «Партии пенсионеров за социальную справедливость» выдвигается Валентина Злобина, Антон Мирбадалев от ЛДПР и Наталия Глущенко от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Почти до конца июля претендентам на участие в выборах предстоит собрать подписи 123 муниципальных депутатов, самовыдвиженцы должны представить подписи 5230 жителей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая текущего года бывший глава Марий Эл Александр Евстифеев обратился к президенту России с просьбой принять его отставку. Он был назначен врио главы республики в апреле 2017 года, по итогам выборов в сентябре он стал главой Марий Эл. Кандидатуру Евстифеева поддержали более 88% избирателей от общего числа участников голосования.

В день отставки Евстифеева глава государства назначил врио главы региона Юрия Зайцева, который ранее являлся председателем правительства Калмыкии.