Москва, 6 июля, 2022, 16:19 — ИА Регнум. США при попытках распоряжаться российскими ресурсами за границей должны помнить об Аляске и о том, что России тоже есть, что возвращать. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

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Накануне депутаты Госдумы от КПРФ предложили денонсировать ряд соглашений с США, а также соглашение с Норвегией о морском шельфе. Большинство думских комитетов выступили против пересмотра международных соглашений на фоне санкций недружественных стран.

«Мы с вами только вчера пообсуждали необходимость принятия протокольного поручения, а Норвегия уже начала пропускать контейнера. Представляете, если бы мы еще и поручили. Глядишь, и Америка уже бы начала рыбу поставлять куда положено», — сказал депутат от КПРФ Николай Коломейцев.

Володин ответил, что порядочность не означает слабость.

«Нам есть всегда чем ответить, а Америка пускай всегда помнит: там есть часть ее территории — Аляска. Вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде чем это делать, подумают, что нам есть что тоже возвращать», — сказал Володин.

Он добавил, что за проведение референдума в Аляске выступает вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

«Мы не вмешиваемся в их внутренние дела, а они уже как мантру на протяжении десятилетий говорят, что все то, что у них происходит, и выборы всех президентов — это из-за того, что вмешивается Россия. Так не уважать своих президентов, выбор. Ну что тут скажешь? То один им был нехорош, сейчас другой с велосипеда падает. Ну опять мы», — отметил Володин.

Спикер Госдумы предложил последить за Аляской депутатам, представляющим в палате парламента Дальний Восток.

«Николай Михайлович Харитонов (депутат Госдумы от КПРФ — ред.), вы когда поедете в свой избирательный округ, закрепленную территорию на Дальний Восток, с Яровой приглядывайте за Аляской», — заключил он.