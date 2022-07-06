Красноярск, 6 июля, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Росгвардейцев — участников специальной военной операции встретили в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 июля в пресс-службе управления Росгвардии по Красноярскому краю.

Пресс-служба управления Росгвардии по Красноярскому краю Красноярские росгвардейцы вернулись домой со спецоперации

Сотрудники красноярских спецподразделений Росгвардии вернулись домой после выполнения задач в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

В аэропорту Красноярска военнослужащих под мелодии военного оркестра встречали начальник краевого управления Росгвардии, руководители и ветераны подразделений, боевые товарищи.

Росгвардейцев поприветствовал руководитель территориального управления генерал-майор полиции Валерий Кускашев. Он поблагодарил бойцов за самоотверженность, мужество и ратный труд.

После торжественной церемонии военнослужащие отправились в пункты постоянной дислокации, где встретились с родными и близкими.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля в Мурманске на железнодорожном вокзале встретили сотрудников Росгвардии, принимавших участие в специальной военной операции на Украине.

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