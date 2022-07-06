Париж, 6 июля, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Элизабет Борн покинула резиденцию, чтобы отправиться в Национальное собрание, передает BFM TV.

Elisabeth Borne Премьер-министр Франции Элизабет Борн

Элизабет Борн «безмятежна и сосредоточена» перед своей общей политической речью в парламенте Франции.

Премьер-министр покинула резиденцию с несколькими членами правительства около 14:40 по местному времени. Выступление главы правительства Франции запланировано на 15:00. Журналистам Элизабет Борн заявила о «безмятежности и сосредоточенность» перед общей политической речью.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты от партии левых во Франции вносят вотум недоверия правительству перед выступлением премьер-министра страны Элизабет Борн.