Вологда, 6 июля, 2022, 16:08 — ИА Регнум. На Украине в ходе военной спецоперации погиб вологжанин Константин Белков. Об этом в соцсетях сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов.

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«Еще одна потеря Вологды. Во время спецоперации против неонацистов на территории Украины погиб вологжанин Константин Белков. Ему было 22 года, учился в 15 школе, закончил Вологодский техникум железнодорожного транспорта. С губернатором области Олегом Кувшинниковым выражаем соболезнования семье Константина — родителям, сестре и брату, всем тем, кто его знал и любил», — написал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о гибели на Украине погиб сержанта из Вашкинского района Вологодской области.