Тбилиси, , 16:07 — REGNUM Самая крупная в Грузии оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) отказывается принимать план правящей партии «Грузинская мечта» по выполнению условий для получения статуса кандидата в ЕС. Об этом 6 июля заявил журналистам депутат парламента республики от ЕНД Роман Гоциридзе.

Роман Гоциридзе Rustavi2.com

Он прокомментировал предложение создать комиссии при парламенте, в которые должны войти представители «Мечты», оппозиции и неправительственных организаций. Вместе они должны будут разработать законопроекты по «демократическим» реформам.

«План властей несерьёзен, и он звучит так: сначала деполяризация, а затем все остальное, — сказал политик. — Источником деполяризации является именно существование всего остального — именно это приводит в стране к расколу».

Гоциридзе заявил, что оппозиция выдвинет свой план правящей партии, исполнить который ничто не может помешать, за исключением сопротивления «Мечты». Участвовать в совместной работе с ними ЕНД не будет, так как считает такой путь «путём лжи».

«Эти вопросы определяют будущее страны, которое мы не можем доверить «Грузинской мечте"», — подчеркнул оппозиционный депутат.

Напомним, Евросовет не дал Грузии статус кандидата в ЕС, а потребовал сначала выполнить 12 условий, в том числе добиться «деполяризации» между властями и оппозицией. Ряд оппозиционных лидеров заявили, что считают виновной в этом правящую партию «Грузинская мечта» и потребовали отставки сформированного ей правительства.

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