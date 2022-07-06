Вашингтон, 6 июля 2022, 16:37 — REGNUM Известный актёр Крис Эванс собирается сняться в фильме «Продавцы боли» режиссёра Дэвида Йейтса («Фантастические твари»). Об этом сообщило издание Empire 6 июля.
В настоящий момент артист находится на заключительной стадии переговоров касательно съёмок в картине. Ожидается, что съёмочный процесс начнётся в августе 2022 года, а сама лента по тональности будет похожа на фильмы «Игра на понижение», «Волк с Уолл-Стрит» и «Афера по-американски».
Ранее к актёрскому составу «Продавцов боли» присоединилась Эмили Блант. В предстоящей картине актриса должна сыграть главную роль.
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