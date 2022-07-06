Страсбург, Франция, 6 июля, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Депутаты Европейского парламента на заседании 6 июля приняли резолюцию по Сербии, в которой высказывается поддержка вступления Сербии в ЕС, а сербские власти призываются срочно присоединиться к санкциям, введенным против России и Белоруссии странами Евросоюза.

European Union 2019 – Source: EP Европейский парламент

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Введение санкций против России в документе отмечается в качестве одного из главных условий для продвижения Сербии на пути евроинтеграции, передает новостное агентство «Танюг».

Одно из дополнений, внесенных в текст проекта резолюции, предложенного докладчиком Европарламента по Сербии Владимиром Бильчиком, содержит прямое упоминание того, что «юридически обязывающее соглашение», которое должно быть подписанным между Белградом и Приштиной в ходе процесса «нормализации отношений», подразумевает «взаимное признание Сербии и Косово».

Европейский парламент также призвал сербское руководство «предпринять шаги с целью дальнейшего увеличения свободы и независимости СМИ». В тексте резолюции положительно оценивается продвижение Сербии в развитии рыночной экономики и уровень сотрудничества с сербскими органами безопасности по вопросу контроля за миграцией.

Резолюция Европейского парламента не имеет юридически обязывающей силы. Тем не менее, такой документ является политической рекомендацией для стран — кандидатов на вступление в ЕС, отметило сербское новостное агентство.

Напомним, что ранее, во время визита в Приштину, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Сербия и Косово не могут претендовать на вступление в ЕС, пока не «признают друг друга».