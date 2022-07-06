6 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили предложение главы комитета бундестага по вопросам энергетики и климата Клауса Эрнста о том, что Германии нужно продолжать вести диалог с Российской Федерацией насчет поставок энергоносителей и при крайней необходимости временно задействовать трубопровод «Северный поток — 2».

Мирослава Романенко, , 17:12 — REGNUM Германии нужно продолжать вести диалог с Российской Федерацией насчет поставок энергоносителей и при крайней необходимости временно задействовать трубопровод «Северный поток — 2», который так и не был сертифицирован. Об этом 6 июля в интервью газете Rheinische Post заявил представитель немецкой Левой партии, глава комитета бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст.

Газопровод «Северный поток — 2» Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: В ФРГ предложили задуматься о временной эксплуатации «Северного потока — 2»

Новость обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте».

«А глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст задавался вопросом: интересно ли России продавать газ Германии? Вообще. Как-либо. Долгосрочно или ограниченно. Без разницы. Он хотя бы понимает, что Россия просто может вообще (от слова совсем) не пожелать продавать им газ», — написал Максим К.

«Запасы газа в Германии должны быть минимальными и тогда лояльность немцев России будет максимальной. То есть России сейчас не выгоден не только запуск СП-2, но и даже работа СП-1 на полную мощность. Так вижу расклады», — отметил один из комментирующих.

«Переговоры должны продлиться 8 лет, за это время можно обговорить все нюансы», — с сарказмом прокомментировал «Белый Медведь».

«Та за такую зраду (такое предательство — М. Р.) американцы всех своих шакалов на немчуру натравят», — написал Андрей.

«На ограниченный период времени. Нет ничего более постоянного, чем временное! Ваш звонок для нас очень важен, оставайтесь на линии… и в трубке гимн России», — с юмором пишет 97 920.

«Только это действие к выгоде Германии. А что Россия получит взамен, отмену санкций?» — задалась вопросом HelenB243.

«Зайдите на недельке…» — с сарказмом написал Феликс К.

«Вы турбину СП-1 верните, ворюги! И санкции снимите», — призвала Зара.

«Нет уж. Умерла, так умерла. В морг!» — добавил Viktor P.

«При необходимости», «на ограниченный период» — ещё и условия диктует», — возмутилась Liza E.

«И по фиксированной цене, конечно. Ниже рыночной», — отметил «Жуткость Тормозная».

Клаус Эрнст DIE LINKE. Sachsen

«Рожа не треснет?» — с сарказмом спросила Kate S.

«Как по мне, разбирать СП-2 надо, пусть у них не будет других маршрутов вообще», — считает Alosha4232.

«Как бы за подобный призыв другие «дружественные союзные страны» не затоптали… Ведь многим хочется», — написала «Поселянка».

«Переговоры вести можно. Но вести их немцам нужно не с Россией, а с британскими и американскими хозяевами Германии», — пишет Василий М.

«Как же так? Хотят пользоваться газом «агрессивного агрессора»?..» — с сарказмом поинтересовалась Frosia.

«Не надо нарушать санкции. Пожалуйста, поднимите цену на газ ещё выше», — отреагировал Dmitry R.

«Пусть сначала заберут с территории Украины своё оружие, а потом будет им газ! И всех остальных это касается. И наёмников пусть не забудут прихватить», — призвала Лилия.

«Мы за европейскую зелёную энергетику! Грета Тумберг рада будет! И вообще, СП-1 и СП-2 на ремонте (профилактике)», — не без сарказма подытожил Влад П.