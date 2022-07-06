Москва, , 16:00 — REGNUM Госдума во втором и в третьем чтении приняла закон, позволяющий получившим временное убежище в России не сдавать в МВД паспорт, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

Закон начнет действовать с момента проведения специальной военной операции, уточнил автор инициативы депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия»).

Законом устанавливается, что граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины при получении свидетельства о предоставлении временного убежища на территории России освобождаются от обязанности передавать на хранение в территориальный орган МВД России национальный (гражданский) паспорт и другие документы, удостоверяющие их личность.

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