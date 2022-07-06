Йошкар-Ола, , 16:00 — REGNUM В отношении 31-летней жительницы Йошкар-Олы вынесен приговор по уголовному делу о применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Марий Эл.

Полицейский Evgeniy Isaev

Установлено, что в феврале 2022 году инспектор по делам несовершеннолетних прибыла по вызову. Жительница Йошкар-Олы вела себя дерзко, демонстративно употребляла перед сотрудницей полиции алкогольные напитки, а затем применила насилие в отношении представителя власти. В результате инспектор получила черепно-мозговую травму.

По уголовному делу было проведено три судебно-медицинские экспертизы, допрошены свидетели.

Женщина назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется по статье о применении насилия против представителя власти. Мужчина направил собаку на сотрудников ГИБДД.

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