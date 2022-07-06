Москва, 6 июля, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Принятый Госдумой закон усиливает защиту персональных данных, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Александр Хинштейн

«Закон направлен на усиление защиты прав граждан как субъектов персональных данных и на неприкосновенность их частной жизни — установлено, что заключаемый с субъектом персданных договор не может содержать положений, ограничивающих права и свободы субъекта персданных», — отметил Хинштейн.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, согласно закону, операторы обязаны информировать Роскомнадзор об инцидентах с базами персональных данных.

Также предусматривается обязанность операторов обеспечивать взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ.

Кроме того, операторы не смогут теперь отказать гражданам в обслуживании — даже если они не хотят предоставить свои персональные данные, в том числе биометрические, когда такое предоставление не является обязательным.