Госдума дополнительно защитила персональные данные
Москва, 6 июля, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Принятый Госдумой закон усиливает защиту персональных данных, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).
«Закон направлен на усиление защиты прав граждан как субъектов персональных данных и на неприкосновенность их частной жизни — установлено, что заключаемый с субъектом персданных договор не может содержать положений, ограничивающих права и свободы субъекта персданных», — отметил Хинштейн.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, согласно закону, операторы обязаны информировать Роскомнадзор об инцидентах с базами персональных данных.
Также предусматривается обязанность операторов обеспечивать взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ.
Кроме того, операторы не смогут теперь отказать гражданам в обслуживании — даже если они не хотят предоставить свои персональные данные, в том числе биометрические, когда такое предоставление не является обязательным.