Саратов, , 16:03 — REGNUM Дополнительный поезд сообщением Саратов — Имеретинский курорт будет курсировать в июле и августе. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги.

Поезд, транспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

Из Саратова в 22:00 (местное время) поезд отправится15,21,28 июля и4,11,18, 25 августа. В обратном направлении состав двинется в 12:30 (местное время)17,23,30 июля и6,13,20, 27 августа.

Добавочные железнодорожные перевозки позволят удовлетворить повышенный спрос на путешествия в летнее время, уверяют в транспортной компании.

ИА REGNUM ранее сообщало, дополнительный поезд из Москвы в Симферополь №193/194 назначен на период с 4 июля по 1 октября.

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