Локарно, Швейцария, , 15:56 — REGNUM Фильм «Сказка» российского режиссёра Александра Сокурова вошёл в основную программу кинофестиваля в Локарно (Швейцария). Об этом сообщили организаторы на официальном сайте мероприятия 6 июля.

Александр Сокуров выступает в «Ельцин-центре» (сс) Иван Абатуров

Известно, что смотр фестивальных картин пройдёт в период с 3 по 13 августа 2022 года, однако дата показа ленты Сокурова пока что не раскрывается. Режиссёр, в свою очередь, назвал поездку на фестиваль в Локарно «завершением своей кинематографической жизни».

Ранее Александр Сокуров отказался показывать «Сказку» на Каннском кинофестивале. По мнению постановщика, этот фильм «слишком серьёзный» для того, чтобы участвовать в подобном мероприятии.

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