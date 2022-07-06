Уфа, , 15:57 — REGNUM Новую технику для уборки и благоустройства общественных территорий получили муниципалитеты Башкирии. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба главы Башкирии.

Колонна коммунальной техники Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сегодня мы вручаем главам администраций ключи от коммунальной техники, чтобы улицы городов и сёл были чистыми, опрятными и красивыми. Новые машины, которые прибыли в республику, многофункциональны: они могут использоваться и зимой, и летом», — приводит пресс-служба слова главы Башкирии Радия Хабирова.

Глава региона отметил, что часть техники была произведена в Белоруссии. Так, в Башкирию поступило 64 спецмашины, в том числе 20 экскаваторов-погрузчиков, 19 тракторов и 25 мини-погрузчиков.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в 2022 году намерены закупить всего 239 единиц коммунальной техники на 1,4 млрд рублей.