Лондон, , 15:53 — REGNUM С призывом к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону уйти в отставку обратился ряд его коллег по консервативной партии. Они заявили об этом 6 июля во время заседания британского парламента.

Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Шесть месяцев назад я призвал премьер-министра уйти в отставку, потому что даже тогда было понятно, что его подход к лидерству… уже создавал множество проблем, которые парализуют надлежащее правительство. Сегодня я призываю его сделать достойное дело — поставить интересы страны выше своих», — сказал в ходе заседания член парламента от консервативной партии Дэвид Дэвис.

Также за уход Джонсона в отставку высказался еще один британский парламентарий-консерватор Гэри Сэмбрук. При этом ещё один член консервативной партии Британии задал в ходе заседания главе правительства страны вопрос, при каких условиях он подаст в отставку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Борису Джонсон заявил, что правительство страны не должно уходить в отставку на фоне кризиса и тяжелой ситуации в стране.

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