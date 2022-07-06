Москва, , 15:52 — REGNUM Власти России возлагают чересчур много надежд на экономическую помощь Китая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июля заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

Флаги России и Китая Mil.ru

«У нас к Китаю принято относиться с дружеским пиететом. Все-таки Китай тоже занимает антиамериканскую позицию, а в РФ антиамериканские настроения сильны. Вроде бы в Китае у власти коммунистическая партия, что перекликается с нашим советским прошлым. Но Китай будет только пользоваться ослаблением позиций России, — сказал Комолов. — В частности, он будет распространять свое влияние на постсоветское пространство, замещая там Россию. Например, Казахстан в лице Токаева совершенно очевидно строит свою внешнюю политику, рассматривая в качестве центра притяжения Китай, а не Россию. Это видно по заявлениям, которые прозвучали на Петербургском экономическом форуме, и в целом по поведению китайских и казахстанских бизнесменов».

Как полагает Комолов, Китай «будет отрезать кусочки российской периферии».

«Китай смотрит на Россию с утилитарной точки зрения, и его бизнес-интересы намного сильнее, чем какое-то гипотетическое желание сотрудничать с нами и поддерживать, — сказал Комолов. — Китай явно рассматривает нас не как союзника, а как возможность усилить свои позиции в противостоянии с США. Этот вопрос для него куда более значим, и ради нас он не будет ничем жертвовать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов усомнился в том, что Китай сможет покупать у России столько ресурсов, сколько РФ хочет ему продавать.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительству РФ посоветовали не очень надеяться на помощь Китая