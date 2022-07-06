Париж, , 15:52 — REGNUM Депутаты от партии левых во Франции вносят вотум недоверия правительству перед выступлением премьер-министра страны Элизабет Борн, передает BFM TV.

Зал заседаний парламента Франции Richard Ying et Tangui Morlier

Четыре группы левых в Национальной ассамблее внесли вотум недоверия в знак «недоверия» правительству, как раз перед заявлением Элизабет Борн.

«В отсутствие вотума доверия, который не был запрошен премьер-министром, у нас нет другого выбора, кроме как представить вотум недоверия», — заявили депутаты от группы левых.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер политической партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон считает, что кризис, порожденный выборами в законодательные органы, может продолжиться из-за «блокады» в Национальной ассамблее.

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