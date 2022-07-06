Тбилиси, 6 июля 2022, 15:52 — REGNUM Требования Брюсселя, выдвинутые Грузии для получения статуса кандидата на вхождение в ЕС, содержат призыв снизить поляризацию между политическими силами в стране, а оппозиция это использует для накала обстановки. Об этом 6 июля заявил на брифинге спикер парламента республики Шалва Папуашвили.
Он отметил, что правящая партия «Грузинская мечта» предложила формат совместной работы над законопроектами по «демократическим» реформам, но часть оппозиционных партий и неправительственных организаций наотрез отказалась.
«Они уже в сущности определили законопроекты или идеи, которые парламент обязательно должен принять. Они не предлагают нам договариваться, а говорят ультиматумами, что полностью противоречит смыслу и в том числе рекомендациям [ЕС], чтобы это было инклюзивным процессом и попыткой уменьшить поляризацию», — сказал Папуашвили.
Спикер парламента добавил, что политика должна определять риторику, а не наоборот.
Напомним, Еврокомиссия опубликовала список из 12 условий, которые должны быть выполнены в Грузии для получения статуса кандидата. В правительстве республики заявили, что не смогут выполнить из них самостоятельно только одно условие — примирение с оппозицией, а по остальным вопросам готовы проводить реформы. В оппозиции требуют отставки правительства и создания «правительства национального согласия» или «технического правительства». В него должны войти оппозиционные лидеры, чтобы проводить нужные реформы.
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