Тбилиси, 6 июля, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Требования Брюсселя, выдвинутые Грузии для получения статуса кандидата на вхождение в ЕС, содержат призыв снизить поляризацию между политическими силами в стране, а оппозиция это использует для накала обстановки. Об этом 6 июля заявил на брифинге спикер парламента республики Шалва Папуашвили.

Parliament.ge Шалва Папуашвили

Он отметил, что правящая партия «Грузинская мечта» предложила формат совместной работы над законопроектами по «демократическим» реформам, но часть оппозиционных партий и неправительственных организаций наотрез отказалась.

«Они уже в сущности определили законопроекты или идеи, которые парламент обязательно должен принять. Они не предлагают нам договариваться, а говорят ультиматумами, что полностью противоречит смыслу и в том числе рекомендациям [ЕС], чтобы это было инклюзивным процессом и попыткой уменьшить поляризацию», — сказал Папуашвили.

Спикер парламента добавил, что политика должна определять риторику, а не наоборот.

Напомним, Еврокомиссия опубликовала список из 12 условий, которые должны быть выполнены в Грузии для получения статуса кандидата. В правительстве республики заявили, что не смогут выполнить из них самостоятельно только одно условие — примирение с оппозицией, а по остальным вопросам готовы проводить реформы. В оппозиции требуют отставки правительства и создания «правительства национального согласия» или «технического правительства». В него должны войти оппозиционные лидеры, чтобы проводить нужные реформы.