Вашингтон, , 16:02 — REGNUM Китай и Индия могут стать препятствием для планов Группы семи (G7) по введению ценовых ограничений на российскую нефть. Об этом сообщает американский канал CNBC со ссылкой на мнения аналитиков.

Владимир Путин и Нарендра Моди Kremlin.ru

По словам соучредителя и директора по исследованиям в Energy Aspects Амриты Сен, эта идея не продумана. Страны G7 даже не обсудили её с Индией и Китаем.

«Неужели вы действительно думаете, что они согласятся на это, а Россия примет это и не ответит? Звучит как очень хорошая теоретическая концепция, но на практике она просто не сработает», — подчеркнула Сен.

Вице-президент энергетической исследовательской компании Rystad Клаудио Галимберти полагает, что Россия может просто отказаться продавать нефть по ценам с установленным потолком.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Запада продолжают обсуждать различные меры, направленные на ограничение дохода России от экспорта энергоресурсов.

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