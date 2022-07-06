Осло, , 15:51 — REGNUM Норвежские власти согласились пропустить через свою территорию контейнеры с грузами для Баренцбурга на архипелаге Шпицберген. Об этом 6 июля со ссылкой на МИД страны сообщает телекомпания NRK.

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«МИД Норвегии проинформировал, что контейнеры перевозятся с помощью норвежского грузовика от контрольно-пропускного пункта «Стурскуг» на границе в норвежский город Тромсё и далее морским путем на Шпицберген», — говорится в сообщении.

Также отмечает, что грузы уже находятся на судне, которое направляется в сторону архипелага.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня из-за позиции Норвегии, которая отказалась сделать исключение из санкций для российских грузов, российский шахтёрский поселок Баренцбург на архипелаге Шпицберген в Северном Ледовитом океане оказался без снабжения. Посольство России направило в МИД Норвегии запрос о разрешении пропустить 20 тонн продовольствия для шахтёров компании, но в Осло запрос отклонили.

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Ранее на границе России и Норвегии из-за закрытия границы для российского транспорта застряли 7 тонн продовольствия, предназначенных для российских граждан на Шпицбергене. Они были остановлены на погранпункте в Стурскуге. По словам представителей МИД России, остановка поставок может поставить под угрозу готовность к зимнему сезону на Шпицбергене.