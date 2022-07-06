Санкт-Петербург, 6 июля, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Количество пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия на Выборгском шоссе Санкт-Петербурга с участием пассажирского автобуса возросло четырёх человек. Об этом 6 июля заявили в городском комитете по здравоохранению.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с места ДТП госпитализированы трое пассажиров автобуса. В комитете уточнили, что ещё один пассажир отказался от медицинской помощи.

Как отмечает комздрав, мужчина в возрасте 69 лет находится в тяжелом состоянии. Он доставлен в Елизаветинскую больницу, как и ещё одна пострадавшая от столкновения. Третий пассажир со средней степенью вреда здоровью сейчас находится в Городской больнице № 40 Курортного района города.

Напомним, что ДТП произошло в 10:20 мск на Выборгском шоссе Санкт-Петербурга. На дороге столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль.