Москва, , 15:50 — REGNUM КНР не сможет купить у России столько ресурсов, сколько ее власти хотят ему продать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июля заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал высказывание верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что Китай не сможет удовлетворить потребности РФ в высокотехнологичных товарах.

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«Китай сам является полупериферийной страной и в значительной степени зависит от европейских и американских рынков. Это хорошо видно по поведению ряда китайских компаний. И Китай пока не намерен брать на себя ответственность за российское импортозамещение и снижение его зависимости от европейского рынка, — сказал Комолов. — Кроме того, надо учитывать, что Китай не сможет купить у России все те товары, которые прежде покупала Европа, поскольку у Китая наблюдается проблема перенакопления капитала. 40% производственных мощностей Китая сейчас простаивают. Имеет место гигантское затоваривание в отдельных отраслях. Например, в строительном секторе».

По словам Комолова, это означает, что Китаю не нужно столько ресурсов, сколько может ему поставить Россия.

«А если Китай и захочет принять такое количество ресурсов из России, то, конечно, речь будет идти о больших скидках, которые уже сейчас достигают 30%. Поэтому особо на Китай рассчитывать не стоит. Хотя частично он нас спасет — по критическим направлениям», — подытожил Комолов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов заявил, что власти РФ чересчур поздно взялись за налаживание собственного производства и импортозамещение.

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