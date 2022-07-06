Ростов-на-Дону, , 15:50 — REGNUM В Ростовской области хлеборобы намолотили первые 1,4 млн тонн зерна нового урожая. Об этом сегодня, 6 июля, в своём телеграм-канале написал донской губернатор Василий Голубев.

Зерно Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

«Донские хозяйства обработали пока только 11% уборочной площади. Урожайность — в среднем чуть выше прошлогодней: 37,4 центнера с гектара против 35,3 в 2021 году», — уточнил глава региона.

ИА REGNUM сообщало, что о начале уборочной страды на донских полях глава региона сообщил 29 июня. В 2022 году труженикам села предстоит убрать более 3,35 млн гектаров зерновых и зернобобовых культур.

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