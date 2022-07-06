Москва, , 15:49 — REGNUM Госдума во втором и в третьем чтениях приняла пакет законов об обеспечении Вооруженных сил России при проведении контртеррористических и иных операций за пределами территории страны, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Правительство получает право вводить специальные меры в экономике при проведении таких операций, а также определять порядок их финансирования и материально-технического обеспечения.

При введении специальных мер в сфере экономики правительство сможет устанавливать особенности правового регулирования трудовых отношений в отдельных организациях, их структурных подразделениях и на отдельных производственных объектах, в том числе порядок и условия привлечения к работе за пределами установленной продолжительности рабочего времени, в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков.

Для сокращения сроков заключения государственных контрактов и контрактов по гособоронзаказу документом предусмотрена в случае принятия правительством решения о введении специальных мер в сфере экономики закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) отдельными видами юридических лиц продукции, необходимой для выполнения ГОЗ, а также для формирования ее запаса в соответствии с федеральным законом «О государственном оборонном заказе».

Законопроекты ко второму чтению были расширены, нормы распространяются на ФСБ.

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