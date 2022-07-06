Куртамыш, Курганская область, , 15:47 — REGNUM В курганском городе Куртамыше 6 июля у мемориала павшим воинам-землякам в годы Великой Отечественной войны проводили в последний путь участника спецоперации в республиках Донбасса и на Украине рядового Алексея Стрепетилова. Об этом сообщает пресс-служба администрации Куртамышского района.

Алексей Стрепетилов Пресс-служба администрации Куртамышского района

Алексей Стрепетилов погиб 29 июня 2022 года при выполнении воинского долга. Он родился 23 марта 2002 года в селе Упорово Упоровского района Тюменской области. В 2021 году окончил Берёзовский агропромышленный техникум, 2 июля 2021 года был призван на военную службу и, заключив контракт, посвятил свою жизнь служению Родине.

«Светлая память об Алексее Александровиче Стрепетилове, как о верном товарище, доблестном войне, самоотверженном защитнике Отчизны, навсегда останется в наших сердцах. Администрация и дума Куртамышского муниципального округа выражают глубокие соболезнования семье и близким Алексея Александровича, разделяют горечь невосполнимой утраты. Вместе с вами скорбят жители нашего муниципального округа», — говорится в сообщении районной администрации.