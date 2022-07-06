Москва, 6 июля, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 7 июля встретится с победителями четвертого сезона конкурса «Лидеры России», сообщается 6 июля пресс-служба Кремля.

Hspa.ranepa.ru «Лидеры России»

«Седьмого июля Владимир Путин встретится с победителями четвертого сезона конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что на заседании участники конкурса расскажут о своей профессиональной деятельности, о проектах, которые они реализуют, а также о том, как конкурс поменял их жизнь.