Москва, , 15:44 — REGNUM Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, который дает гражданам возможность через интернет обращаться к страховщикам за возмещением убытков по полису ОСАГО, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно документу, потерпевший сможет предоставлять страховщику заявления в электронной форме с использованием официального сайта страховщика. Доступ к сайту может осуществляться, в том числе, с использованием единой системы идентификации и аутентификации. Договор обязательного страхования составляется в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в том числе с использованием официального сайта страховщика.

Осмотр поврежденного в результате ДТП автомобиля по соглашению со страховщиком может осуществляться дистанционно, при получении от участников аварии фото‑ и видеоматериалов в электронной форме.

Страховщики будут обязаны соблюдать установленные законодательством режимы защиты, режим обработки информации, которую они получают.

Ранее в Центробанке рассказали, что к 1 января 2025 года страховщики будут обязаны внедрить у себя сервис электронного урегулирования убытков по ОСАГО.

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