Москва, , 15:42 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон о праве военнослужащих-срочников заключать контракт о службе в ФСБ, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

В редакции первого чтения военнослужащим-срочникам, получившим до призыва на военную службу среднее профессиональное образование, предлагается предоставить право заключать контракт о службе в ФСБ.

Законопроект был доработан ко второму чтению. Согласно изменениям, гражданами РФ, проходившими военную службу по контракту, являющимися высококвалифицированными специалистами и достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, может быть заключен новый контракт о прохождении военной службы в порядке, определяемом руководителем ФСБ, а также СВР.

Также прописывается, что для военнослужащих СВР России, замещающих должности руководителей (начальников, командиров) и заместителей руководителей (начальников, командиров), устанавливается ненормированный служебный день.

Ненормированный служебный день также может устанавливаться для военнослужащих, замещающих иные воинские должности, определяемые перечнем должностей, утверждаемым руководителем СВР России.

При этом комитет Госдумы по обороне стал предлагать парламентариям рассмотреть резонансные поправки, согласно которым можно будет принимать на военную службу по контракту выпускников школ в возрасте от 18 лет.

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