Париж, 6 июля, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Лидер французской партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон призывает проголосовать за вотум недоверия правительству, передает BFM TV.

Place Au Peuple Жан-Люк Меланшон

«Мы предлагаем вотум недоверия, чтобы уважать голосование людей. Люди сказали «нет» Макрону», — заявил 6 июля Жан-Люк Меланшон в Twitter.

«Те, кто не хочет голосовать за вотум недоверия, солгали своим избирателям», — отметил Жан-Люк Меланшон.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер политической партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон считает, что кризис, порожденный выборами в законодательные органы, может продолжиться из-за «блокады» в Национальной ассамблее.