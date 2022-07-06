Самара, , 15:45 — REGNUM Комплексную систему капитального ремонта деталей техники и оборудования поручил создать в Самарской области глава региона Дмитрий Азаров. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба областного правительства.

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«Нам необходимо создать систему по капитальному ремонту техники и оборудования, рациональному использованию деталей и комплектующих. Нужно выстроить систему таким образом, чтобы возможности существующей техники, в том числе иностранного производства, использовались максимально эффективно и могли быть быстро заменены и восстановлены», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Сообщается, что практика, при которой вышедшее из строя оборудование после списания разбирается на запасные части, а не отправляется целиком на утилизацию, позволяет создать запас комплектующих для проведения ремонтов действующей техники.

Дмитрий Азаров поручил чиновникам в течение месяца разработать предложения по созданию системы рационального использования комплектующих и деталей оборудования и техники.

«Начать следует с сельхозтехники. У нас есть предприятия сельхозмашиностроения, их можно привлечь к этой работе. Это даст возможность сформировать запас узлов и агрегатов», — сообщил глава региона.

Он подчеркнул, что в регионе нужно сформировать отрасль капитального ремонта и восстановления деталей. Кроме этого, областной губернатор поручил кабинету министров проработать меры поддержки предприятий, чтобы им было выгодно сдавать списанную технику для вторичного использования.

«Крупные предприятия могут позволить себе купить новые машины, узлы и агрегаты, а средний и малый бизнес сможет использовать восстановленные детали. Это, в том числе, значительное удешевление. Уверен, у нас есть на кого опереться в каждой отрасли. Поэтому мы должны выстроить эту работу по созданию системы рационального использования деталей и комплектующих списываемой техники и оборудования», — приводит пресс-служба слова Азарова.