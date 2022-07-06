Москва, , 15:39 — REGNUM Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, устанавливающий порядок преобразования в общество с ограниченной ответственностью филиала иностранного юрлица, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции и русофобская политика Запада — все новости»

Документ подготовлен для обеспечения обороны страны и энергетической безопасности России в условиях недружественных действий Запада. В частности, он будет распространяться на иностранных юрлиц, которые имеют лицензию на пользование недрами на территории России или владеют объектами трансграничной газотранспортной инфраструктуры на территории страны.

В Госдуме считают, что закон обеспечит безопасное функционирование комплексов в сфере добычи и транспортировки нефти и газа.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума преобразует филиалы иностранных нефтегазовых компаний в ООО