Москва, 6 июля, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленные на повышение эффективности управления низкорентабельным федеральным имуществом стоимостью до 100 млн рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июля.

Госдума

Поправки вносятся в федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества». В частности, правительству дается возможность принимать решения об отчуждении определенной категории объектов собственности без их включения в программу приватизации федерального имущества на плановый период.

Также правительство сможет устанавливать порядок формирования и утверждения перечня объектов федерального имущества, подлежащего приватизации без включения в прогнозный план приватизации и вносить в него изменения.

Согласно закону, федеральное имущество подлежит включению в указанный перечень при условии, что его рыночная стоимость, определенная в соответствии с законодательством об оценочной деятельности, не превышает 100 млн. рублей. Исключение делается для акций и долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, а также имущества, подлежащего внесению в качестве вклада в уставные капиталы акционерных обществ.

В отношении объектов имущества, включаемых в перечень федерального имущества, приватизация которого осуществляется без включения в прогнозный план приватизации, устанавливается принцип их целостности и единства, и разделение объектов на части не допускается.

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