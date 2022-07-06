Москва, , 15:39 — REGNUM В столице запустят производство электромобилей марки «Москвич». Об этом 6 июля сообщил мэр города Сергей Собянин.

Сергей Собянин Иван Шилов © ИА REGNUM

Во время посещения московского автомобильного завода «Москвич» глава города напомнил, что правительство столицы вернуло это предприятие себе в собственность. Согласно намеченным планам на заводе в рамках первого этапа обновления производства будут осуществлять крупноузловую сборку машин из дружественных России стран. Следующим этапом станет более глубокая локализация этого производства.

«Параллельно этим процессам, не дожидаясь даже первых итогов, с сегодняшнего дня начинаем работать над созданием собственной платформы электромобилей под названием «Москвич», — сказал Собянин.

Читайте ранее в этом сюжете: Белорусский МАЗ может открыть в Башкирии завод по производству спецтехники