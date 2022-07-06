Ереван, 6 июля, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Взрыв в банке «Юнибанк» в городе Аштарак Арагацотнской области Армении унёс жизнь сотрудника предприятия. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Взрыв

«С глубокой скорбью сообщаем, что вследствие взрыва погибла сотрудник банка Рузанна Хачатрян, осуществляющая работу по уборке филиала», — говорится в сообщении.

Как сообщила журналистам заместитель директора Национального ожогового центра по лечебной части Карине Бабаян, к ним в больницу доставили четверых из шести пострадавших, в том числе женщину. Все они находятся в реанимации.

Врач рассказала, что у пациентов ожоги второй, третьей и четвёртой степеней. У них поражено от 15 до 25% кожного покрова, у самого тяжёлого пациента — 40%. Трое пострадавших являются сотрудниками банка, один — клиентом.

Напомним, взрыв в отделении «Юнибанка» произошёл утром 6 июля. После этого в помещении начался пожар, который оперативно потушили спасатели. По предварительной версии, инцидент произошёл из-за утечки газа.