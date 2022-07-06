Мурманск, 6 июля, 2022, 15:38 — ИА Регнум. В 2022 году в Мурманской области количество убыточных предприятий выросло более чем на 4%, сообщает Мурманскстат.

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«В январе–апреле 2022 года доля убыточных организаций по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличилась на 4,2 процентного пункта и составила 37%», — сообщили в ведомстве.

По данным статистики, в 2022 году 88 организаций региона имели убыток на сумму 9,9 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, утрата российского рынка сбыта стала трагедией для американских бизнесменов.