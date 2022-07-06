* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 6 июля, 2022, 15:37 — ИА Регнум. В афганской провинции Фарьяб в уезде Ширин Тагаб перевернулся пикап талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в результате чего два боевика погибли и десять получили ранения. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Kaatjem Авария

По данным местных источников, жертвы ДТП принадлежали к подразделению (роте) талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), расквартированной в Джумабазаре.

Собеседники издания сообщают, что в последнее время в провинции Фарьяб увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий.