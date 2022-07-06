София, , 15:37 — REGNUM В одном из спальных районов столицы Болгарии Софии задержан бывший футболист Георгий Семерджиев, обвиняемый причастности к совершению дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Об этом 6 июля сообщает БТВ.

Полиция Болгарии (сс)apoltix

Согласно официальной информации, Семерджиева задержали в ходе операции спецподразделения полиции. По некоторым данным, спортсмен оказал правоохранителям сопротивление. В настоящее время он доставлен в полицейский участок.

Другой информации нет.

Напомним, в ночь на 6 июля в центре Софии водитель внедорожника насмерть сбил на пешеходном переходе двух женщин, после чего сбежал, бросив транспортное средство. В этого совершении ДТП подозревается экс-нападающий болгарского футбольного клуба «Спортист», который был объявлен в общенациональный розыск.

Ведется следствие.